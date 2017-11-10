В Чуйской области патрульная милиция начала десятидневный рейд

Сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области с 9 по 20 ноября проводят рейд для предотвращения грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Отмечено, что особое внимание уделят выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Первые итоги уже есть. Накануне ночью в Токмаке выявили 53 нарушения правил дорожного движения. В том числе 6 водителей сели за руль пьяными, столько же были без документов, пятеро ездили с тонированными стеклами, а двое — без водительского удостоверения. В итоге 14 машин поместили на штрафстоянку.

В ГУВД Чуйской области напоминают, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в 10 тысяч сомов и лишением права управлять транспортом на срок от 1 до 3 лет. При повторном нарушении предусмотрен штраф в 20 тысяч сомов, а прав лишат на 3 года.