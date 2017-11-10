В Кыргызстане арестовали лидера экстремистского движения «Инкар-Йакын»

В Кыргызстане арестовали 47-летнего лидера экстремистского религиозного течения «Инкар-Йакын». Задержание оперативники провели на съезде движения в селе Беловодском еще 20 октября.

Проведя необходимые следственные мероприятия и подтвердив личность, Московский районный суд вынес санкцию о заключении задержанного под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. Подробности сообщили в УВД Чуйской области.

20 октября в одной из мечетей в селе Беловодском во время проведения внеочередного съезда представителей «Инкар-Йакын», где собрались делегаты из всех областей Кыргызстана, задержан их лидер — 47-летний К. Н. Ранее он более 20 раз ездил в Индию и Бангладеш для участия в ежегодных собраниях лидеров разных религиозных движений.

«Арестованный, попав под влияние данной идеологии, с 2003 года начал переводить книги ученых с урду на кыргызский и русский языки. Он перевел более 20 книг. Активно критикуя представителей муфтията за политизацию движения «Таблиги джамаат» и стремясь к власти, К. Н. получил популярность и основал ячейку «Инкар-Йакын» в Кыргызстане. Он женат на двух женщинах и имеет 12 детей, которым, согласно радикальной идее «Инкар-Йакын», запрещается посещать общеобразовательные учреждения. Кроме того, детям запрещается получать социальные услуги, в том числе медицинские. Они не стоят на медицинском учете, им не делают прививки и так далее», — пояснили в милиции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Кроме того, суд выдал санкцию на обыск по двум адресам, где проживал задержанный: оба дома расположены в селе Беловодском Московского района.

Произведен дополнительный обыск жилья К. Н., где оперативники изъяли литературу и компакт-диски экстремистского характера. Все изъятые материалы направлены в Государственную комиссию по делам религий для проведения судебно-религиоведческой экспертизы.

Как уточняется, попустительское отношение движения «Инкар-Йакын» к мирскому бытию, медицине, образованию, семье, близким и родственникам негативно сказывается на их здоровье и здоровье их детей, ведет к распаду семей, нанесению ущерба традиционной нравственности.

В УВД отметили, что представители движения игнорируют законодательство Кыргызстана, не признают деятельность ДУМК в вопросах регулирования и организации даавата.

Кроме того, 15 июня суд отнес религиозное течение «Инкар-Йакын» к экстремистским и запретил его деятельность на территории Кыргызстана.