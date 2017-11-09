Напавшие на милиционеров друзья жениха водворены в ИВС

В Джалал-Абадской области подрались друзья жениха и сотрудники патрульной милиции. Подробности инцидента ИА «24.kg» рассказали в УВД региона.

По данным ведомства, напавшие водворены в ИВС, по факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Инцидент произошел накануне вечером. Милиционеры пытались приструнить разгулявшихся участников свадебного кортежа, которые устроили гонки на центральной улице Джалал-Абада, а потом продолжили банкет в городском парке.

«Они громко кричали, мешали другим отдыхающим, милиционеры попросили их соблюдать общественный порядок. Тогда гости со стороны жениха, человек 15, напали на силовиков, требуя оставить их в покое и не мешать свадьбе», — рассказали в УВД.

Милиционеры вызвали подкрепление, в итоге зачинщиков драки доставили в отделение милиции. Все они были пьяны.