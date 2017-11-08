Сотрудник департамента при ГРС вымогал взятку за оформление автомашины

Сотрудник межрегионального отдела департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС вымогал взятку за оформление автомобиля. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в финпол поступило заявление от гражданки О.М. о принятии мер в отношении сотрудников отдела Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, которые требуют от заявителя 25,5 тысячи сомов за первичное оформление «Ленд Ровера».

В соответствии с тарифной сеткой оценки такое транспортное средство оформляется за 17,5 тысячи сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР.

При получении 25 тысяч сомов 2 ноября задержаны главный специалист межрегионального отдела первичной регистрации транспортных средств Б.М. и его посредник — гражданин М.К.