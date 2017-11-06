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Происшествия

Убийство брата депутата Аиды Саляновой будет расследовать УВД Чуйской области

Дело об убийстве брата депутата парламента Аиды Саляновой будет расследовать Чуйское УВД. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

В милиции отметили, что пока версий произошедшего нет. 42-летний Улан Салянов был застрелен неизвестными в своем доме, расположенном в Бишкеке на улице Достоевского в новостройке «Кок-Джар». По словам соседей, он был очень набожным. Когда неизвестные примерно в два часа ночи ворвались в дом, супруги Саляновы читали намаз.

Версию убийства по политическим мотивам милиция не рассматривает. Как отмечают родственники погибшего, Улан Салянов работал на СТО и никогда не интересовался политикой.

Убийство брата депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой произошло в ночь на понедельник, 6 ноября. Преступники ничего не взяли в доме. После убийства они скрылись на машине неизвестной пока марки.
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