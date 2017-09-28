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Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ФУГИ

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, должностные лица ФУГИ с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц преобразовали Автотранспортное предприятие №3 в ОАО «Бишкекское АТП №3», принадлежащее Госконцерну «Кыргыз-Тамак-Аш».

Приказом ФУГИ от 3 июня 2015 года на основании передаточного акта имущество предприятия оценивается в 2 миллиона 700 тысяч сомов. Таким образом, должностные лица без оценки рыночной стоимости имущества незаконно определили уставной капитал. Затем ФУГИ выступает учредителем вновь преобразованного открытого акционерного общества.

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ФУГИ по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу Управления ГСБЭП по Бишкеку.
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