В МЧС Кыргызстана выявлены нарушения в проведении тендера

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана выявлены нарушения в проведении тендера. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц МЧС по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) УК КР, также в отношении работников ОсОО «Э» — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30-304 (соучастие в злоупотреблении должностным положением) и 166 (мошенничество) УК КР.

Установлено, что должностные лица отдела закупок МЧС незаконно признали победителем тендера на поставку дизельного топлива ОсОО «Э». При этом по необоснованным причинам были отклонены конкурсные заявки других участников, предложивших наименьшую цену. Вследствие чего закупка дизельного топлива осуществлена по завышенной цене.

Кроме того, со стороны МЧС необоснованно произведена предоплата в сумме более 8 миллионов сомов. При этом со стороны ОсОО осуществлена лишь частичная поставка топлива на 5 миллионов 295 тысяч сомов. По сегодняшний день остаток дизельного топлива не доставлен.

В результате противоправных действий должностных лиц МЧС государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Начато следствие.