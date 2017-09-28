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Происшествия

В Чуйской области выявлены нарушения земельного законодательства

В Чуйской области должностные лица Новопокровского айыл окмоту нарушили земельное законодательство. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратурой Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц айыл окмоту по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305-2 (нарушение земельного законодательства) УК КР.

Установлено, что в 2013 году Комиссия по предоставлению прав на земельные участки Новопокровского айыл окмоту провела формальный конкурс без соблюдения соответствующих процедур, затем составила протокол заседания комиссии о прямой продаже земельного участка площадью более 0,8 га гражданину Б.Р. за 20 тысяч 500 сомов. После чего этот незаконный протокол был утвержден решением бывшего главы айыл окмоту Б.Н.

В последующем Б.Р. реализовал участок третьим лицам за 250 тысяч сомов.

В результате интересам государства причинен значительный ущерб.

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