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Происшествия

Директор школы в Ысык-Атинском районе собирала для себя деньги с учителей

Директор Дмитриевской средней школы Ысык-Атинского района собирала для себя деньги с учителей. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, районной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора  школы К.М. и других лиц  по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества)  УК КР.

Установлено, что бывший директор с 30 июня 2016 года по 7 сентября 2017 года по предварительному сговору с учителем школы Ш.О. и главным бухгалтером К.Н. принудительно собрала денежные средства с учителей (по 500 сомов) на общую сумму 21 тысяча сомов якобы для дачи проверяющим аудиторам.

Кроме этого, отдельно на ремонт школы с родителей учеников собрано 180 тысяч сомов. Однако классным руководителям на ремонт выделено всего 84 тысячи сомов, а оставшаяся сумма присвоена директором.

Более того, Жээкский айыл окмоту Ысык-Атинского района выделил 183 тысячи 343 сома для приобретения хозяйственных и канцелярских товаров. Но фактически указанные товары не были приобретены, а заместитель директора по указанию руководства лишь подписывала накладные документы о поступлении товаров.

В результате противоправных действий вышеуказанных лиц государству причинен ущерб в значительном размере.

Данное уголовное дело на стадии следствия.

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