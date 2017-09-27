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Происшествия

В Якутии кыргызстанка, отравившая детей лекарствами, получила два года тюрьмы

В Якутии няня из Кыргызстана, отравившая детей лекарствами, получила два года тюрьмы. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в Мирном вынесли приговор няне, из-за невнимательности которой трое детей в возрасте двух и трех лет получили тяжелейшее медикаментозное отравление. Три малолетних ребенка получили острое пероральное отравление лекарственным средством, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Суд дал ей наказание в виде двух лет общего режима с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста ребенка подсудимой.

Подсудимая признала вину в полном объеме. 

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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