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В Государственной пограничной службе Кыргызстана выявлены коррупционные схемы

В деятельности Государственной пограничной службы Кыргызстана выявлены устойчивые коррупционные схемы. Об этом сообщили в секретариате Совета безопасности.

По их данным, сотрудники пограничной службы на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» вступали в преступный сговор с посредниками и владельцами большегрузных машин. Через КПП из Казахстана в Кыргызстан проезжают большегрузные автомашины с товаром, при этом ответственные сотрудники пограничной службы не заносят данные о товарах в журнал регистрации, в результате чего не оплачивается НДС на ввоз из стран ЕАЭС.

«Необходимо провести тщательное расследование и принять жесткие меры по ликвидации таких коррупционных схем в системе ГПС», — сказал секретарь Совбеза Жениш Разаков на совещании с представителями Военной прокуратуры и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным фактам Военная прокуратура возбудила в отношении ответственных должностных лиц Государственной пограничной службы уголовное дело, которое взято под контроль секретариатом Совета безопасности КР.
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