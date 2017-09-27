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Кыргызстанке в России грозит до 15 лет лишения свободы

Гражданке Кыргызстана в России грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили российские СМИ.
 
По их данным, сотрудникам уголовного розыска города Москвы поступила информация, что в их районе девушка распространяет наркотики. Они установили, что неизвестная распространяет в Интернете объявление о продаже наркотических средств, а когда ей перечисляют деньги на банковскую карту, прячет «дозы» на улице и отправляет фото с тайниками на номер клиента.
 
Во время очередной закладки на улице Привольной полицейские задержали женщину, у которой был изъят пакет с наркотическим средством массой более 100 граммов. Экспертиза показала, что это героин.
 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую арестовали.
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