В Центре семейной медицины Бишкека присвоили зарплаты несуществующих работников

В Центре семейной медицины № 1 в Бишкеке присваивали зарплаты несуществующих работников. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что должностные лица ЦСМ с 2014 по 2015 год, войдя в сговор с работниками бухгалтерского учета центра, в целях присвоения бюджетных средств незаконно выплатили денежные средства фактически не работающим в учреждении лицам.

В результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб в 341 тысячу сомов.

По факту прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЦСМ по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Расследование поручено Следственному отделу Управления ГСБЭП.