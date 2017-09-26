12:40
+23
USD 68.43
EUR 81.46
RUB 1.19
Происшествия

Гражданин Узбекистана вклеил свое фото в паспорт кыргызстанца

Гражданин Республики Узбекистан вклеил свою фотографию в паспорт кыргызстанца. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, 26 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт»  задержали гражданина Узбекистана О.Б.,  1984 года рождения, с поддельным паспортом.

В ходе паспортного контроля пассажиров рейса №858, прибывших по маршруту Казань – Бишкек, гражданин РУз предъявил загранпаспорт гражданина КР с признаками частичной подделки: в документе заменено фото.

После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

 
Ссылка:
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Товары кыргызских дальнобойщиков кидают в грязь при досмотре на границе
Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Казахстан по паспорту друга
С поддельным кыргызским паспортом задержали в России гражданина Узбекистана
В гипермаркетах Бишкека продают водку с сомнительными акцизными марками
Совершивший разбой в Джалал-Абадской области пытался уехать в Казахстан
Кыргызстанка пыталась выехать из России по паспорту сестры
Кыргызстанец пытался незаконно пересечь российскую границу в Северной Осетии
При переходе госграницы задержан кыргызстанец с поддельным паспортом
Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка по поддельному свидетельству о рождении
Для кого? $810 тысяч пытались нелегально ввезти в Кыргызстан из Узбекистана
Популярные новости
Кыргызстанца арестовали за&nbsp;вандализм в&nbsp;Вашингтоне Кыргызстанца арестовали за вандализм в Вашингтоне
Товары кыргызских дальнобойщиков кидают в&nbsp;грязь при досмотре на&nbsp;границе Товары кыргызских дальнобойщиков кидают в грязь при досмотре на границе
Правоохранители просят помощи в&nbsp;опознании трупа мужчины. Осторожно: фото! Правоохранители просят помощи в опознании трупа мужчины. Осторожно: фото!
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки В Кыргызстане ожидаются заморозки
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания
Топ-10 причин покупать в&nbsp;интернет-магазине O!Store Топ-10 причин покупать в интернет-магазине O!Store