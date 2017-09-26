Гражданин Узбекистана вклеил свое фото в паспорт кыргызстанца

Гражданин Республики Узбекистан вклеил свою фотографию в паспорт кыргызстанца. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, 26 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» задержали гражданина Узбекистана О.Б., 1984 года рождения, с поддельным паспортом.

В ходе паспортного контроля пассажиров рейса №858, прибывших по маршруту Казань – Бишкек, гражданин РУз предъявил загранпаспорт гражданина КР с признаками частичной подделки: в документе заменено фото.

После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.