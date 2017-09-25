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Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки

Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, с заявлением обратился гражданин Д.А. о принятии мер в отношении сотрудника Бишкекглавархитектуры по факту вымогательства взятки в $2 тысячи за выдачу архитектурно-технического заключения.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 313 (вымогательство взятки) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 22 сентября при получении $1,5 тысячи сотрудниками ГСБЭП задержан гражданин К.Т., работающий ведущим специалистом Бишкекглавархитектуры. В результате спланированной оперативной комбинации с поличным после получения оставшихся $500 задержан и его сообщник — гражданин Р.М., работающий главным специалистом Бишкекглавархитектуры.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД города Бишкека, проводится расследование.
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