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Происшествия

Работники Соцфонда незаконно начисляли себе премии и надбавки к зарплате

Ответственные лица Узгенского районного управления Социального фонда незаконно начисляли премии и надбавки к зарплате. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР за незаконное начисление премий и надбавок к зарплате работникам Узгенского районного управления Социального фонда.

Установлено, что ответственные лица Узгенского районного управления Социального фонда в период с 2014 года по июнь 2017-го без объективных причин, несмотря на невыполнение квартальных и годовых показателей по сбору страховых взносов, незаконно начислили премии и надбавки к зарплате за выслугу лет на 1,677 миллиона сомов.

В результате государству причинен значительный материальный ущерб.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу следственного управления ГСБЭП по Ошской области и городу Ош. Ведется расследование.

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