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Происшествия

Скончался советник Посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

Скончался советник-посланник Посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

По ее данным, он ушел из жизни на 61-м году в результате тяжелой болезни в Москве.

Мзареулов работал на различных дипломатических должностях. В 2014-м назначен советником Посольства РФ в КР, а в 2015-м — советником-посланником.

«За долгие годы государственной службы он зарекомендовал себя как профессионал высочайшего класса. В годы пребывания в Киргизии всю неиссякаемую энергию и накопленный опыт он направил на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя нашими братскими народами и государствами. Ушел из жизни блестящий дипломат, талантливый человек, глубоко преданный своему делу. Всю жизнь он посвятил защите и отстаиванию интересов своей Родины», — говорится в сообщении.
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