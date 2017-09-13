В Кегетинском лесничестве недосчитались почти 1,5 тысячи саженцев голубых елей. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, проверкой установлено, что в Кегетинском лесничестве имеется недостача 1 тысячи 466 молодняков – саженцев голубых елей, входящих в категорию ценных древесных насаждений. Недостача также подтверждается актом инвентаризации от 8 августа 2017 года.

Согласно произведенному расчету, стоимость одной голубой ели составляет 916 сомов. Таким образом, общая сумма причиненного государству ущерба составила 1 миллион 342 тысячи 856 сомов.

По факту прокуратурой Чуйского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 316 (халатность) УК КР.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГСБЭП по Чуйской области.