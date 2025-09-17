После лечения в НЦОМиД ребенку ампутировали ногу. Омбудсмен расследует дело

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы к соблюдению прав граждан на охрану здоровья и доступу к качественной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена.

К Джамиле Джаманбаевой обратилась жительница Бишкека С.З. с просьбой защитить права ее несовершеннолетней дочери и помочь привлечь к ответственности медицинских работников.

По словам женщины, именно по вине врачей ее 14-летняя дочь получила инвалидность. Она рассказала, что 11 октября 2024 года 13-летний подросток попала в отделение нефрологии НЦОМиД с отеками лица. У девочки взяли необходимые анализы, и заведующая отделением Б.Н. поставила ей диагноз «нефротический синдром».

Несовершеннолетняя пролечилась в больнице две недели. Через неделю после выписки, ночью она пожаловалась маме на сильную боль в ноге. По словам матери, ниже колена нога у ребенка на ощупь была ледяной.

Женщина немедленно связалась по телефону с лечащим врачом Б.Н. и с дочерью вернулась в отделение нефрологии. Через два дня их направили на УЗИ-доплер правой конечности, но патологий не выявили. Подростку назначили курс препаратов кальция.

«Я ее просила обратить внимание на ногу, но она отказалась от дополнительного осмотра, заявив, что необходимо подождать, пока подействуют препараты, и попросила «не мешать ей работать». В течение пяти дней моей дочке внутривенно вводили кальций, не могли поставить точный диагноз, состояние только ухудшалось — боль становилась невыносимой», — рассказала мать.

9 ноября девочка потеряла сознание. Только после этого другой врач отделения, услышав от матери описание симптомов, высказала сомнение в правильности лечения и верности диагноза. Медики провели второе УЗИ нижней конечности на другом аппарате и выявили тромбоз нижней конечности. Ребенка направили в отделение сосудистой хирургии Национального госпиталя, где провели срочный консилиум. В итоге врачи решили провести консервативное лечение в надежде, что кровоток восстановится.

«Консилиум назначил два препарата на 10 дней и обратно направил нас в отделение нефрологии Джальской больницы, где мы продолжили лечение. Однако улучшения не было. Боли становились сильнее, она больше не могла обходиться без сильнодействующих обезболивающих, которые вновь прописала Б.Н.», — заметила женщина.

Девочка похудела с 46 до 32 килограммов, вены практически не прощупывались, а при взятии анализов кровь моментально сворачивалась. Спустя две недели после консилиума, 25 ноября, когда нога подростка посинела, врачи сообщили родственникам, что необходимо ампутировать ее.

По словам родительницы, она не могла довериться местным врачам и на следующий день, собрав деньги у родственников, вылетела в Турцию. Там удалили тромбы и пытались спасти ногу, но в итоге ампутировали ее ниже колена. За семь месяцев девочка перенесла 10 сложных операций. Лечение обошлось матери-одиночке в $60 тысяч.

В данный момент подростку необходим дорогостоящий протез, а мать ушла с работы, так как ухаживает за дочерью.

Вернувшись из Турции, С.З. в июле написала заявление в ГКНБ и прокуратуру Ленинского района с требованием привлечь к ответственности завотделением нефрологии НЦОМиД, руководство больницы и других причастных врачей. Кроме того, она попросила акыйкатчи оказать содействие в независимой медицинской экспертизе и возбуждении уголовного дела.

Джамиля Джаманбаева призвала руководство Минздрава создать комиссию и тщательно изучить правильность постановки диагноза и лечения врачами НЦОМиД. Она направила официальные запросы в Министерство труда о предоставлении девочке и матери необходимой психологической помощи, а в Министерство просвещения — для организации онлайн-обучения.

Омбудсмен направила письмо в МВД с просьбой проинформировать институт о принятых мерах по заявлению С.З., так как стало известно, что ГКНБ передал дело в МВД. Сейчас заявление находится в Ленинском РУВД.

Джамиля Джаманбаева попросила турецкого омбудсмена Мехмета Акарджа оказать содействие в получении медицинских анализов и заключения, касающихся причин развития заболевания девочки.

Акыйкатчи напоминает, что право на здоровье является основополагающим правом человека и неотъемлемой частью достойной жизни, прописанной в Основном законе страны. В соответствии с Законом «Об охране здоровья граждан» медицинские учреждения должны оказывать гражданам качественную, своевременную медицинскую помощь.