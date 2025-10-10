12:54
Общество

Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны

Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны. Об этом на национальном климатическом диалоге сообщил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, сегодня лесами покрыто 7 процентов территории республики.

«До 2050 года мы должны высадить не менее 800 миллионов деревьев. Не просто высадить, а обеспечить полив каждому, создать рабочие места, чтобы ухаживать за посадками. Удвоить лесной покров — это реализуемая задача, и, конечно, мы ее будем осваивать, только в условиях, что каждое посаженное дерево будет засчитываться как наш вклад в очищение атмосферы», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что в Кыргызстане есть проблема с приживаемостью саженцев. К примеру, в рамках национальной программы «Жашыл мурас» по стране высаживают миллионы саженцев, но приживаемость в прошлые годы, по данным Минприроды, в разных областях страны составила от 54,43 процента (Баткенская область) до 80 процентов (Ошская область).
