Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны. Об этом на национальном климатическом диалоге сообщил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, сегодня лесами покрыто 7 процентов территории республики.

«До 2050 года мы должны высадить не менее 800 миллионов деревьев. Не просто высадить, а обеспечить полив каждому, создать рабочие места, чтобы ухаживать за посадками. Удвоить лесной покров — это реализуемая задача, и, конечно, мы ее будем осваивать, только в условиях, что каждое посаженное дерево будет засчитываться как наш вклад в очищение атмосферы», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что в Кыргызстане есть проблема с приживаемостью саженцев. К примеру, в рамках национальной программы «Жашыл мурас» по стране высаживают миллионы саженцев, но приживаемость в прошлые годы, по данным Минприроды, в разных областях страны составила от 54,43 процента (Баткенская область) до 80 процентов (Ошская область).