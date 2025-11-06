Ежегодно в мире исчезает около 10,9 миллиона гектаров леса

Леса планеты под серьезной угрозой из-за изменения климата. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, на территории стран, входящих в Европейскую экономическую комиссию ООН — в Европе, Северной Америке, на Кавказе и в Центральной Азии, находится более 1,76 миллиарда гектаров лесов, что составляет более 40 процентов мирового лесного покрова.

Хотя общая площадь лесов в регионе выросла на 60 миллионов гектаров (наибольший рост зафиксирован в Европе и Центральной Азии), в мире в целом наблюдается обратная тенденция — ежегодно исчезает около 10,9 миллиона гектаров леса.

Из-за роста количества лесных пожаров и засух, вызванных более высокими температурами, снижения влажности и нашествия вредителей сложилась критическая ситуация.

К примеру, в 2021 году лесные пожары уничтожили 12,6 миллиона гектаров леса — площадь, сопоставимую с территорией Греции. Еще 73 миллиона гектаров лесов, что примерно равно площади вместе взятых Испании и Португалии, поражены насекомыми и болезнями.

Читайте по теме Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны

«Если эти тенденции сохранятся, леса, которые сегодня служат мощным поглотителем углерода, могут превратиться в источник выбросов, что поставит под угрозу глобальные климатические цели», — предупреждают эксперты.

В преддверии климатического саммита КС-30, который пройдет в Белене (Бразилия), ЕЭК ООН призвала мировых лидеров усилить меры по охране лесов, которые включают предотвращение пожаров, борьбу с вредителями и масштабное восстановление лесов.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова республики.