Россельхознадзор предотвратил отправку в Кыргызстан партии зараженного леса. Об этом сообщает управление ведомства по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю РФ.

Фото Россельхознадзора

Уточняется, что в Пермском крае индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушения правил хранения древесины хвойных пород с признаками заражения карантинными вредителями. Ему назначен штраф.

Нарушения выявлены специалистами, действующими согласованно с прокуратурой, у ИП, занимающегося деревообработкой в Березовке.

В результате обследования 20 кубометров древесины и последующего лабораторного анализа, проведенного экспертами, обнаружено присутствие карантинного вредителя — черного бархатно-пятнистого усача (Monochamus saltuarius Gebler). Данная партия лесоматериалов готовилась к отправке из Пермского края, являющегося карантинной фитосанитарной зоной, в Кыргызстан.