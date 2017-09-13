Дело об убийстве годовалого малыша направлено в суд

Завершено следствие по делу об убийстве матерью своего годовалого ребенка. Материалы переданы в Ысык-Атинский суд, но дата пока не назначена. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, подозреваемая находится в СИЗО-1. На принудительное лечение ее не отправляли.

Была назначена психиатрическая экспертиза. Однако женщина не шла на контакт и не подпускала к себе ни сотрудников милиции, ни врачей.

По свидетельству соседей подозреваемой, мать малыша страдала психическими расстройствами и незадолго до преступления развелась с мужем.

Инцидент произошел в селе Красная Речка Ысык-Атинского района 28 мая.