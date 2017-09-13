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Происшествия

Дело об убийстве годовалого малыша направлено в суд

Завершено следствие по делу об убийстве матерью своего годовалого ребенка. Материалы переданы в Ысык-Атинский суд, но дата пока не назначена. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области. 

По их данным, подозреваемая находится в СИЗО-1. На принудительное лечение ее не отправляли. 

Была назначена психиатрическая экспертиза. Однако женщина не шла на контакт и не подпускала к себе ни сотрудников милиции, ни врачей.

По свидетельству соседей подозреваемой, мать малыша страдала психическими расстройствами и незадолго до преступления развелась с мужем.

Инцидент произошел в селе Красная Речка Ысык-Атинского района 28 мая.
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