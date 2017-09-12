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В Баткене и Баткенском районе выявлены нарушения на 1,3 миллиона сомов

В бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях города Баткена и айыльных округах Баткенского района выявили финансовые нарушения на 1,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудитов исполнения бюджета с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Отмечается, что выявлены недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей на 70,9 тысячи сомов, необоснованные выплаты заработной платы — на 169,3 тысячи сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — на 31,3 тысячи сомов. В том числе установлена переплата командировочных расходов на 29,9 тысячи сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства, — на 35,1 тысячи сомов, нецелевое использование государственных средств — 475,3 тысячи сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности ( 210,9 тысячи сомов).

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 954,2 тысячи сомов. В ходе аудита возмещено 70,9 тысячи сомов.

Выявлены резервы и потери бюджета на 671,2 тысячи сомов. В том числе сверхнормативные расходы ГСМ и сверхлимитное потребление электроэнергии.

По итогам аудитов бюджетных учреждений и муниципальных предприятий города Баткена выявлены финансовые нарушения на 180,9 тысячи сомов. В том числе недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 17,7 тысячи сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 30,4 тысячи сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 36,2 тысячи сомов, нецелевое использование бюджетных средств — 15,3 тысячи сомов, нецелевое использование специальных средств — 5,9 тысячи сомов.

Из 132,8 тысячи сомов, подлежащих восстановлению, в ходе аудита возместили 36,2 тысячи сомов. Аудитом установлены резервы и потери бюджета на 345,1 тысячи сомов.
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