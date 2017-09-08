В Мексике произошло мощнейшее за последние 100 лет землетрясение

В Мексике в ночь на 8 сентября произошло мощнейшее за последние 100 лет землетрясение с магнитудой от 8 до 8,4 балла. Об этом сообщает НТВ.

Отмечено, что после первых толчков у побережья Мексики зарегистрировали 61 афтершок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны.

I liked a @YouTube video https://t.co/ZQ4RztnFNx LIVE Mexico 8.0 upgraded 8.4 earthquake compilation RARE LIGHTS seen during — Sandra Packwood (@SandraPackwood) September 8, 2017

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже заявил, что это мощнейшее за последние 100 лет истории страны землетрясение.

В результате удара стихии погибли пять человек. По данным СМИ, в числе погибших — двое детей. О серьезных разрушениях информации нет.