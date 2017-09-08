В Мексике произошло мощнейшее за последние 100 лет землетрясение

В Мексике в ночь на 8 сентября произошло мощнейшее за последние 100 лет землетрясение с магнитудой от 8 до 8,4 балла. Об этом сообщает НТВ.
Отмечено, что после первых толчков у побережья Мексики зарегистрировали 61 афтершок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже заявил, что это мощнейшее за последние 100 лет истории страны землетрясение.
В результате удара стихии погибли пять человек. По данным СМИ, в числе погибших — двое детей. О серьезных разрушениях информации нет.
Тихоокеанский центр предупреждения цунами отмечает, что из-за землетрясения возможно образование волн у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.