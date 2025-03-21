18:45
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество

Без кровопролития. Конгресс Мехико выступил за запрет жестоких боев в корриде

Конгресс Мехико проголосовал за запрет традиционной «кровавой» корриды. Мексиканские зоозащитники много лет боролись за полный запрет жестоких зрелищ с участием быков, и недавнее постановление правительства частично удовлетворило их требования.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Конгресс Мехико выступил за запрет жестоких боев в корриде

Конгресс не стал полностью запрещать корриды, но допустил проведение только «бескровных» зрелищ, во время которых быков не будут калечить и убивать.

Матадорам будет разрешено использовать только плащ, чтобы раззадорить быка, и никаких копий, пик и дротиков. Рога животных тоже должны быть защищены, чтобы не пострадал сам матадор. Зрелище будет длиться не более 15 минут, после чего быки отправятся отдыхать на свои ранчо. Убивать животных теперь запрещено.

Организаторы и сторонники корриды убеждены — такое «бескровное» зрелище никому не будет интересно, потому что «поклонники корриды на самом деле хотят видеть кровь». Активисты же, напротив, утверждают: даже такая коррида без насилия не означает, что животные не страдают.

Однако правительство Мексики не может в момент запретить корриды по всей стране, потому что это целая отрасль, в которой заняты десятки тысяч рабочих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323514/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Власти Мексики экстрадировали в США около 30 главарей наркокартелей
Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая
Мексика отказалась принимать два самолета с депортированными из США
США переименовали Мексиканский залив в Американский
Въезд из Мексики в США приостановлен: приложение CBP отключено
Пропавший в Мексике кыргызстанец вышел на связь из Канкуна
В МИД рассказали, как ведется поиск без вести пропавшего гражданина КР в Мексике
В Мексике прошел традиционный конкурс скульптур из редиски
В Бишкеке возле реабилитационного зоопарка неизвестные оставили львенка
Фильм Нурлана Абдыкадырова «Дети неба» завоевал три приза на фестивале в Мексике
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
21 марта, пятница
18:30
22 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет 22 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:05
В Кок-Жаре пытались возвести самовольно построенные дома — их снесли
17:45
Без кровопролития. Конгресс Мехико выступил за запрет жестоких боев в корриде
16:33
Праздник весны в Бишкеке: как отмечают Нооруз в парке «Ынтымак»
16:30
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев с Ноорузом