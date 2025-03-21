Без кровопролития. Конгресс Мехико выступил за запрет жестоких боев в корриде

Конгресс Мехико проголосовал за запрет традиционной «кровавой» корриды. Мексиканские зоозащитники много лет боролись за полный запрет жестоких зрелищ с участием быков, и недавнее постановление правительства частично удовлетворило их требования.

Фото иллюстративное. Конгресс Мехико выступил за запрет жестоких боев в корриде

Конгресс не стал полностью запрещать корриды, но допустил проведение только «бескровных» зрелищ, во время которых быков не будут калечить и убивать.

Матадорам будет разрешено использовать только плащ, чтобы раззадорить быка, и никаких копий, пик и дротиков. Рога животных тоже должны быть защищены, чтобы не пострадал сам матадор. Зрелище будет длиться не более 15 минут, после чего быки отправятся отдыхать на свои ранчо. Убивать животных теперь запрещено.

Организаторы и сторонники корриды убеждены — такое «бескровное» зрелище никому не будет интересно, потому что «поклонники корриды на самом деле хотят видеть кровь». Активисты же, напротив, утверждают: даже такая коррида без насилия не означает, что животные не страдают.

Однако правительство Мексики не может в момент запретить корриды по всей стране, потому что это целая отрасль, в которой заняты десятки тысяч рабочих.