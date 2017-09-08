В Государственной службе миграции выявлены коррупционные риски

В деятельности Государственной службы миграции выявлены коррупционные риски. Об этом сообщили в Секретариате Совета безопасности.

По их данным, в системе ведомства выявлены четыре коррупционные зоны и 10 коррупционных рисков. В частности, зоны коррупции связаны с:

— выдачей разрешений для иностранных граждан и лиц без гражданства на право осуществления трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности на территории Кыргызстана;

— выдачей вида на жительство, с деятельностью частных агентств занятости;

— излишней бюрократией при оказании государственных услуг.

При выдаче разрешений на работу для иностранцев, выдаче вида на жительство возможен сговор между сотрудниками службы миграции и заявителями или частными агентствами занятости, посредниками для ускорения рассмотрения заявок и получения разрешений за незаконные вознаграждения.

Кроме того, члены рабочей группы обратили внимание на широкие полномочия ведомства при формировании ежегодной квоты на трудовую миграцию, что также вызывает коррупционные риски.

В итоге решено рассмотреть в ближайшее время проект антикоррупционного плана мероприятий для Государственной службы миграции.