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Происшествия

Кыргызстанка в Якутске за деньги помогала незаконным мигрантам остаться в России

Кыргызстанка в Якутске за деньги помогала незаконным мигрантам остаться в России. Об этом сообщили на сайте следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, гражданка Кыргызстана в сговоре с двумя участковыми уполномоченными полиции с августа 2016 года по февраль 2017-го за денежное вознаграждение предоставляла иностранным гражданам, нарушавшим миграционное законодательство, незаконную услугу по освобождению их от административной ответственности.

Полицейские, получая взятки за свои услуги, при помощи поддельных протоколов перекладывали ответственность за нарушения миграционного законодательства на граждан, выступавших в роли принимающей стороны. Таким образом, с иностранцев ответственность снималась и депортация к ним не применялась.

Все участники коррупционной схемы задержаны, двоим участковым предъявлены обвинения, а сами они уже дали признательные показания. 

Расследование дела продолжается.
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