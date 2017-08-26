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Происшествия

Семейная драма: в Джалал-Абадской области муж убил жену и потом повесился

Жители села Бешик-Жон Джалал-Абадской области рано утром вызвали милицию, обнаружив тело повешанного односельчанина.

По данным МВД, трагедия произошла накануне. 25 августа примерно в 7.00 в ОВД Базар-Коргонского района поступило сообщение, что в селе Бешик-Жон обнаружено тело мужчины. Он повесился в сарае своего дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре в доме было обнаружено тело супруги с признаками насильственной смерти. Следствием назначены все необходимые судебно-медицинская и другие экспертизы.

По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры ударил супругу ножом, от полученной раны женщина скончалась на месте. Осознав произошедшее, он повесился.

Как рассказали сельчане, супруги прожили около десять лет, муж не работал, а жена 26 августа должна была вылететь в Россию на заработки.

 По версии следствия, преступление совершено на почве ссоры и неприязненных отношений между супругами. По словам родственников ссоры и скандалы между ними происходили и раньше. 

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Двое детей остались сиротами.
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