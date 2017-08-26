Парня, ударившего родного брата ножом, приговорили к пяти годам тюрьмы. Условно

Чуйский районный суд вынес решение по уголовному делу 17-летнего Расула, ударившего ножом родного брата. Об этом сообщается в постановлении суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 9 марта 2017 года, обвиняемый поругался со своим старшим братом Даулетом. В ходе ссоры он нанес один ножевой удар в грудь и три — в бедро. Затем сам же вызвал соседа и вместе с ним отвез брата в больницу.

На суде подсудимый вину признал полностью и рассказал, что он живет с родителями, а брат Даулет проживает отдельно в соседнем доме. Подсудимый пояснил, что заступился за отца. Братья подрались и Дайлет принялся душить Расула. Вырвавшись, он вбежал на кухню, взял там кухонный нож и, вернувшись, нанес несколько ударов. На суде потерпевший Даулет заявил, что не имеет претензий к брату, и просил строго его не наказывать.

В итоге суд признал Расула виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока наказания в воспитательной колонии общего режима. Назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на два года.