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Происшествия

В Ат-Баши мужчина угрожал ножом жене, облил ее и дом бензином

В селе Ат-Баши Нарынской области по факту семейного насилия задержан 36-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

Инцидент произошел 22 июня. Пьяный 36-летний А. уулу К. устроил скандал с женой, угрожал ей ножом, облил ее и весь дом бензином, но, не найдя спичек, вышел за ними на улицу. В этот момент в дом пришли родственники женщины и вызвали милицию.

Правоохранители задержали дебошира. Возбуждено дело по статье «Семейное насилие» УК КР. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых дело могут переквалифицировать на более тяжкое.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333869/
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