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Происшествия

В Таласской области убивший первую жену мужчина до смерти избил и вторую

В Таласском районе одноименной области за избиение до смерти жены задержан мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, следственный отдел ОВД Таласского района проводит расследование по факту убийства, совершенного на пастбище близ села Талды-Булак. 22 августа примерно в 23.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу. От полученных многочисленных травм 33-летняя женщина скончалась.

«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала ранее неоднократно судимого уроженца Токтогульского района гражданина К.Б., 1979 года рождения, ныне работающего скотником у местного жителя», — сообщила пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ст.97 (убийство) УК КР. Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Убитая — вторая жена К.Б. По предварительным данным, ранее в Токтогульском районе первую жену он так же, избивая, довел до смерти. Отсидел срок по статье 104 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК КР.

После этого он был осужден по статье 105 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) за нанесение телесных повреждений своей сожительнице. Через несколько лет, освободившись, он женился снова. Прожили вместе около четырех лет, имеются общие дети.

Проводятся следственные мероприятия.
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