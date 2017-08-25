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Происшествия

Директор школы-гимназии в городе Ош задержана за вымогательство

Директор школы-гимназии в Оше задержана за вымогательство. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП КР.

По ее данным, 3 июля 2017 года в управление финпола Оша обратилась гражданка У.Э. с просьбой принять меры в отношении директора школы-гимназии Ш.Ф., которая вымогает 10 тысяч сомов за прием на работу в качестве учителя.

По факту 4 июля возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 225 ч.1 (незаконное получение вознаграждения служащим), 166 ч.2 п.3 (мошенничество в значительном размере) УК КР.

23 августа при получении вознаграждения в 10 тысяч сомов директор задержана.

Проводится расследование.
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