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Происшествия

Сотрудник Госинспекции по экологической безопасности вымогал взятку

За вымогательство взятки задержан сотрудник Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Кара-Суйскому району. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 17 августа в межрайонное отделение ГСБЭП по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области с заявлением обратился Т.Ж. о принятии мер в отношении сотрудника Управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности района А.А. Он вымогает взятку в 15 тысяч сомов за неприменение штрафных санкций по факту отсутствия соответствующих документов на использование электроэнергии в цехе по производству пескоблока, принадлежащем заявителю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313, ч.1 (вымогательство взятки) и 304, ч.2 (злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод) УК КР.

18 августа при получении взятки в 8 тысяч сомов сотрудник задержан.

Проводится расследование.
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