Покушение на убийство в Новопавловке. Задержан подозреваемый

Сотрудники ОВД Сокулукского района задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 августа в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение, что рядом с одним из кафе в селе Новопавловка обнаружен мужчина с ножевым ранением. На месте происшествия милиционеры установили, что между 17-летним пострадавшим и неизвестным парнем произошла ссора, в результате которой последний ударил подростка ножом.

«Потерпевшего доставили в больницу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность причастного к преступлению. Его задержали и водворили в ИВС ОВД Сокулукского района. Ведется следствие», — сообщила пресс-служба ГУВД области.

По факту возбудили дело по статье «Покушение на убийство» УК КР.