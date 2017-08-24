В МВД КР заверяют, что не отпускали злоумышленников с гранатой

В МВД КР прокомментировали информацию в СМИ о поисках возможных террористов.

Милиция разыскивает вооруженных лиц, угрожавших оружием сотрудникам правоохранительных органов. В ночь на четверг, примерно в 01.20, на улице Ауэзова около железнодорожного переезда сотрудники патрульной милиции вынудили остановиться автомашину марки Nissan Presage, водитель которой нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Вышедший из машины водитель показал документы на автомашину, в салоне авто находились несколько мужчин. Во время проверки документов пассажиры вдруг вытащили пистолет и предмет, похожий на гранату, и начали угрожать. Сообщения в некоторых информагентствах о том, что милиционеры уступили дорогу злоумышленникам и они уехали, не соответствуют действительности», — подчеркивают в МВД.

«После того как неизвестный мужчина вытащил предмет, похожий на гранату, сотрудники патрульной милиции произвели несколько предупредительных выстрелов. Неизвестные на большой скорости скрылись на указанной автомашине, преследование результатов не дало», — добавляют в ведомстве.

По городу объявлен план «Перехват». В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий автомашина Nissan, на которой передвигались подозреваемые, найдена брошенной в районе жилмассива «Кок-Джар». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.