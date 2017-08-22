Партия продуктов из Кыргызстана задержана на границе в России. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в Саратовскую область ввозилась 21 тонна подкарантинной продукции – смесь сухофруктов, шиповник, курага, рис, фасоль, чеснок. При проверке документации установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен, а именно неверно указан адрес получателя.

На владельцев груза составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства собственникам груза выдано предписание о возврате продукции по месту отгрузки.