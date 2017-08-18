В Испании за сутки произошло два теракта

В Испании вчера произошло два теракта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Барселоне фургон въехал в толпу туристов на пешеходной улице. По официальным данным, погибли 13 человек, еще более ста пострадали. Другой теракт произошел в каталонском Камбрильсе, в результате теракта семь человек получили ранения.

По данным СМИ, 17 августа в центре Барселоны фургон на скорости около 80 км/ч въехал в толпу людей. По словам очевидцев, машина старалась задеть как можно больше людей.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Исламское государство».



Не менее семи человек, в том числе полицейский, пострадали в результате теракта в испанском Камбрильсе. Террористы пытались совершить теракт, аналогичный тому, что произошел в Барселоне.

Полиция связывает теракт в Барселоне с еще одним инцидентом, который произошел в четверг утром в Альканаре (провинция Таррагона в Каталонии). В одном из домов города прогремел взрыв, здание полностью разрушено. Внутри находились два человека — один погиб, второй получил серьезные ранения. Шесть человек в соседних домах получили незначительные травмы. Днем в Альканаре прогремел второй взрыв, в результате которого несколько полицейских получили ранения. Подробности инцидента пока неизвестны.