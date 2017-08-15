В Москве пьяный кыргызстанец угрожал посетителям кафе ножом. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, мужчина забросал посетителей и работников кафе в центре столицы осколками стекла, а затем угрожал им ножом.

В полицию позвонил администратор кафе. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там 23-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который угрожал окружающим.

В результате мужчина не удержался на ногах и, упав, рассек себе кожу головы. После дебошира доставили в одну из столичных больниц. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.