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Происшествия

В Москве пьяный кыргызстанец угрожал посетителям кафе ножом

В Москве пьяный кыргызстанец угрожал посетителям кафе ножом. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, мужчина забросал посетителей и работников кафе в центре столицы осколками стекла, а затем угрожал им ножом. 

В полицию позвонил администратор кафе. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там 23-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который угрожал окружающим.

В результате мужчина не удержался на ногах и, упав, рассек себе кожу головы. После дебошира доставили в одну из столичных больниц. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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