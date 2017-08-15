Наркокурьера из Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы в России. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Кировский районный суд накануне вынес обвинительный приговор кыргызстанцу с наказанием в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, гражданин Кыргызстана после перевозки фасованного героина в желудке вынужденно обратился с острой болью в медицинское учреждение в Томске, где его и задержали полицейские. Доставленную партию наркотика он планировал продать.