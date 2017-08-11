Задержан иностранец, планировавший переправку кыргызстанцев на Ближний Восток

В Кыргызстане задержан член международной террористической организации, планировавший переправку людей в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, сотрудники комитета задержали гражданина одной из стран СНГ, которого объявили в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в родной стране.

Задержанный планировал остаться в Кыргызстане с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока.

Он передан представителям компетентных органов страны - партнера Кыргызстана для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.