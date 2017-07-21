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Происшествия

Граждан Кыргызстана среди погибших при землетрясении в Турции нет

Граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших при землетрясении в Турции нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В ночь с 20 на 21 июля в городе Бодруме произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. По информации СМИ Турции, в результате землетрясения погибло 2 человека, более 70 ранено.

«По предварительной информации граждане КР среди погибших и пострадавших отсутствуют. Посольство Кыргызстана в Турции находится на постоянной связи с компетентными органами Бодрума для оперативного отслеживания ситуации», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.
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