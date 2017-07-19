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Происшествия

В России вербовщика ИГИЛ из Кыргызстана приговорили к шести годам тюрьмы

В России вербовщика ИГИЛ из Кыргызстана приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в 2015 году мужчина пытался уговорить жителя Астрахани уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне «Исламского государства». К шести годам тюремного заключения Хакимова приговорили по обвинению в вербовке лица для участия в незаконном вооруженном формировании. Свою вину он полностью признал и активно сотрудничал со следствием.

36-летний осужденный Лачинбек Хакимов просил у суда снисхождения, поскольку на его иждивении находятся супруга и пятеро детей.

Напомним, ранее еще один кыргызстанец получил восемь лет колонии. Он уговаривал самарских мусульман вести борьбу с «неверными» и звал их за собой к террористам в Сирию.
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