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Происшествия

Обвиняемые в пытках милиционеры получили по семь и восемь лет тюрьмы

Обвиняемым в пытках милиционерам Ат-Башинского района назначено наказание. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, 5 июля приговором Нарынского районного суда начальник уголовного розыска отдела внутренних дел Ат-Башинского района Б.Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305-1 (пытка) и 166 (мошенничество) УК КР. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Также начальник поселкового отделения милиции К.Б. и старший оперуполномоченный ОУР указанного РОВД К.О. признаны виновными по статье 305-1 (пытка) УК КР. Им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Следствием установлено, что 6 мая 2016 года в Управление ГКНБ КР по Нарынской области с заявлением обратились жители Нарынского района О.А., О.К. и Ж.Ж. Они просили принять меры к вышеуказанным сотрудникам милиции, которые путем угрозы привлечения к уголовной ответственности вымогают у них 120 тысяч сомов. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что указанные сотрудники милиции с целью получения признательных показаний подвергли пыткам заявителя Ж.Ж.

17 июля 2016 года по факту возбуждено другое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 305-1 (пытка) УК КР.

По результатам расследования 20 июля 2016 года дело было направлено в Нарынский районный суд для рассмотрения.
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