Генпрокуратура: Милиционеры на Иссык-Куле не избивали подростков

Милиционеры на Иссык-Куле не избивали подростков, которых обвиняют в изнасиловании шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Напомним, ранее появилась информация о том, что подростки сначала сами сознались в преступлении, а потом пожаловались на пытки. В Генпрокуратуре отметили, что подростков задержали в рамках уголовного дела, возбужденного отделом внутренних дел Джети-Огузского района. Позже в прокуратуру Иссык-Кульской области поступило заявление от парня, содержащегося в СИЗО-3 города Каракола, о принятии мер в отношении сотрудников РОВД Джети-Огузского района по факту применения пыток и недозволенных методов следствия.

«Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению от 15 июня, каких-либо телесных повреждений у заявителя не обнаружили. 21 июня по результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — рассказали в Генпрокуратуре.

«Кроме этого, 11 июля при посещении СИЗО-3 Каракола совместно с региональным представителем по Иссык-Кульской области Национального центра КР по предупреждению пыток и привлеченным врачом-экспертом у другого подростка обнаружены гнойничковые высыпания. Ему поставлен диагноз «аллергический дерматит», — прокомментировали в надзорном органе.