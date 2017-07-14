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Происшествия

По факту избиения девятилетнего мальчика в столице возбудили дело

По факту избиения девятилетнего мальчика в столичном микрорайоне №12 возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД.

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По их словам, дело возбуждено по статье 234 УК КР (хулиганство). Ведется следствие.

Накануне сообщали, что в одном из дворов повздорили два мальчика. Отец одного из них ударил обидчика своего сына в лицо. В результате ребенок оказался в больнице с сотрясением головного мозга.

Родители пострадавшего опасаются, что обидчик избежит наказания. 
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