По факту избиения девятилетнего мальчика в столице возбудили дело

По факту избиения девятилетнего мальчика в столичном микрорайоне №12 возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД.

По их словам, дело возбуждено по статье 234 УК КР (хулиганство). Ведется следствие.

Накануне сообщали, что в одном из дворов повздорили два мальчика. Отец одного из них ударил обидчика своего сына в лицо. В результате ребенок оказался в больнице с сотрясением головного мозга.

Родители пострадавшего опасаются, что обидчик избежит наказания.