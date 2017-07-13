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Общество

Состояние мальчика, которого придавило дверью, удовлетворительное

Мальчик, которого придавило дверью в подъезде дома на улице Сухэ-Батора в столичном микрорайоне «Асанбай», в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По их данным, пострадавшего А.Э., 2010 года рождения, накануне, 12 июля, доставили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а затем по настоянию родителей перевели в отделение реанимации Национального центра охраны материнства и детства. Его диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

На сегодня ребенок в сознании. Его осмотрел нейрохирург, и планируется перевести мальчика в отделение нейрохирургии.

По данным ГУВД, обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.
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