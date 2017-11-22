Наркотики, изнасилование, экстремизм. Имам из Сузака получил 21 год тюрьмы

Сузакский районный суд (Джалал-Абадская область) приговорил имама мечети села Ат-Чабарк к 21 году лишения свободы за попытку изнасилования мальчика. Об этом сообщили в канцелярии суда.

Суд признал 58-летнего служителя местной мечети виновным по статье 130 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» УК КР, приняв во внимание все представленные доказательства.

Священнослужитель также осужден за хранение наркотиков и экстремизм. Таким образом, он проведет 21 год в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в 2016 году. Мать 10-летнего ребенка написала заявление в милицию, имам был задержан.