14:50
+9
USD 69.70
EUR 81.81
RUB 1.17
Общество

Наркотики, изнасилование, экстремизм. Имам из Сузака получил 21 год тюрьмы

Сузакский районный суд (Джалал-Абадская область) приговорил имама мечети села Ат-Чабарк к 21 году лишения свободы за попытку изнасилования мальчика. Об этом сообщили в канцелярии суда.

Суд признал 58-летнего служителя местной мечети виновным по статье 130 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» УК КР, приняв во внимание все представленные доказательства. 

Священнослужитель также осужден за  хранение наркотиков и экстремизм. Таким образом, он проведет 21 год в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в 2016 году. Мать 10-летнего ребенка написала заявление в милицию, имам был задержан.
Ссылка:
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат Омурбека Текебаева сохранит лицензию
Будет сидеть. Верховный суд оставил приговор Текебаеву в силе
Дело Текебаева. Адвокаты просят Верховный суд оправдать своих подзащитных
Тологонов отказался обжаловать приговор районного суда в высшей инстанции
Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору
Суд Исаева. Свидетель рассказывает об особенностях работы прокуроров
В Верховном суде начался процесс по делу экс-депутата Омурбека Текебаева
Суд Шыкмаматова. Следователь ГКНБ угрожал подсудимому гражданину Германии
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
На суде родственник подсудимого угрожает журналисту
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!