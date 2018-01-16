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Общество

Дело об убийстве 12-летнего мальчика в Оше передано в суд

Дело об убийстве 12-летнего мальчика в Оше передано в суд. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД города.

По данным ведомства, главным обвиняемым по делу проходит отец мальчика. Преступление произошло в декабре 2017 года. Ребенок был найден мертвым у себя дома. Сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении преступления его отца.

Экспертиза установила — мальчик скончался от побоев. Мужчина вину отрицает, однако свидетели, включая жену, утверждают, что отец сильно и систематически избивал ребенка. Позже они изменили показания и стали говорить, что ребенка побили в школе.

Разбирательство пройдет в Ошском городском суде. Дата первого заседания пока не определена.
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