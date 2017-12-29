Ребенок выпал из машины. Отцу дали шесть лет условно

В Панфиловском районе Чуйской области завершился суд по делу об избиении ребенка отцом.

Инцидент произошел в мае в селе Каинды. Подсудимый признал вину частично и рассказал, что проживает в гражданском браке, а мальчик — их совместный сын. Он утверждает, что не бил ребенка: малыш сам выпал из окна грузовика. Мужчина раскаялся, что не углядел за сыном, и просил у суда объективности.

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Главный специалист отдела по защите семьи и детей Панфиловского районного управления труда и социального развития Айгуль Сатимбаева рассказала, что семья состоит на учете как неблагополучная: у матери мальчика нет паспорта, она несовершеннолетняя, ребенок рожден вне брака, отец неизвестен. Подсудимый же является сожителем и считает малыша своим сыном.

Сведениями об избиении ребенка подсудимым отдел не располагает. Айгуль Сатимбаева добавила, что со стороны матери каких-либо заявлений о жестоком обращении с ее сыном не поступало.

Мальчик получил множественные гематомы, кровоподтеки, ушибы, сотрясение головного мозга. В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком 3 года.